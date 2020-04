AGGIORNAMENTO Coronavirus a San Marino: 15 casi positivi su 88 tamponi, nessun decesso nelle ultime 24 ore

Dopo una giornata senza nuovi casi, nelle ultime 24 ore 15 persone sono risultate positive al Coronavirus su 88 tamponi. Sale così a 448 il numero di soggetti colpiti. Parallelamente, nessuno è deceduto e nessuno è guarito. Sul fronte ospedaliero, 14 sono i ricoverati: cinque in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri) e 9 nelle degenze di isolamento (uno in meno). 434 soggetti si trovano invece in isolamento a casa.

Allo stesso tempo, però, diminuisce il numero delle quarantene attive: ora ne sono 669, rispetto alle 706 di ieri. Quelle terminate arrivano, quindi, a 1114.

Nel corso dell'emergenza non si sono fermate le altre attività come quella vaccinale: 660 le vaccinazioni eseguite a marzo, soprattutto sulle fasce d'età pediatrica. E da una stagione all'altra boom di vaccini antinfluenzali, quasi 900 in più. Si è passati dai 2991 nella stagione 2018/2019 ai 3881 nel 2019/2020.

Leggi il comunicato stampa

