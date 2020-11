Coronavirus a San Marino: 18 nuovi casi, 14 guariti e 3 persone dimesse dall'ospedale

Flessione nei nuovi casi di infezione da Coronavirus sul Titano. L'aggiornamento quotidiano dell'Iss parla oggi di 18 nuovi positivi contro i 44 di ieri. 156 i tamponi effettuati. 14 i nuovi guariti. Scende anche il numero delle persone ricoverate che da 14 passano a 11. Fra queste 8 si trovano nel reparto Covid e stanze di isolamento in Medicina e 3 in Terapia. Le persone in quarantena domiciliare sono 255, tra cui 2 operatori sanitari.323 i casi seguiti in territorio, di cui 309 residenti e 14 frontalieri o altri non residenti.