CORONAVIRUS Coronavirus a San Marino: 18 nuovi casi, 14 guariti e 3 persone dimesse dall'ospedale Da oggi attivo il covid team territoriale per seguire i pazienti positivi a domicilio

Flessione nei nuovi casi di infezione da Coronavirus sul Titano. L'aggiornamento quotidiano dell'Iss parla oggi di 18 nuovi positivi contro i 44 di ieri. 156 i tamponi effettuati. 14 i nuovi guariti. Scende anche il numero delle persone ricoverate che da 14 passano a 11. Fra queste 8 si trovano nel reparto Covid e stanze di isolamento in Medicina e 3 in Terapia. Le persone in quarantena domiciliare sono 255, tra cui 2 operatori sanitari.323 i casi seguiti in territorio, di cui 309 residenti e 14 frontalieri o altri non residenti.

Da oggi è stato attivato il Covid team territoriale per seguire i pazienti positivi direttamente a domicilio. L'obiettivo, spiega l'ISS, è ridurre al minimo indispensabile l'ospedalizzazione dei malati garantendo la necessaria continuità assistenziale nelle abitazioni. Per informazioni sul tracciamento contatti stretti il telefono (0549 994136) è attivo dalle 9 alle 13 e dalle 13:30 alle 17, dal lunedì a giovedì mentre il venerdì dalle 9:00 alle 15:00 e il sabato dalle 10:00 alle 12:30. Sarà invece riattivato lunedì 16 novembre il numero Info Covid, temporaneamente sospeso.





(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

L'andamento del contagio a San Marino (fonte: ISS)





(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});







I più letti della settimana: