CORONAVIRUS Coronavirus a San Marino: 19 i guariti, 3 positivi su 94 tamponi

Continua il trend positivo dei dati sul contagio da Covid19 a San Marino. Ben 19 i guariti nella nella giornata di ieri, 3 i nuovi positivi a fronte di 94 tamponi refertati. Nessun decesso per fortuna nelle ultime 24 ore.

Attualmente i positivi in osservazione sanitaria sono 366, i deceduti 41 e i guariti 254. Tra le persone positive, 3 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino, di cui 1 in Terapia Intensiva 2 nella degenza di Isolamento; 363 sono invece le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio. Le quarantene domiciliari attive sono 468,40 sanitari, 13 Forze dell’Ordine.

Dall’inizio dell’epidemia il totale dei tamponi effettuati è di 3.873, su 2.110 singole persone. 8.496 sono i test sierologici effettuati presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Stato.



I più letti della settimana: