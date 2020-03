CORONAVIRUS Coronavirus a San Marino: 2 decessi, 5 nuovi casi, 6 guariti. Rinaldi: l'andamento mostra segni positivi

Il Direttore Gabriele Rinaldi ha aggiornato sui dati del Coronavirus a San Marino. Da registrare purtroppo due nuovi decessi che portano a 24 le vittime totali. “Piangiamo tutti insieme le vittime. Esprimo il cordoglio da parte di Congresso e Consiglio Grande e Generale oltre che dell'Iss e di tutto San Marino.” Se questo dato ci deve far riflette sul fatto che siamo ancora in mezzo a questa tempesta – sottolinea Rinaldi- dall'altra parte ci sono dati che ci confortano.

6 sono i nuovi guariti che salgono così a 12. I nuovi casi sono 5: ieri sono arrivati i risultati d 52 tamponi. 193 i casi in trattamento: 58 ricoverati, 16 in rianimazione; in degenza sono 42, 6 in meno di ieri. 135 i pazienti in isolamento domiciliare.

Tra i ricoverati anche il dirigente della Protezione Civile, Fabio Berardi, che i medici, visto il perdurare delle febbre alta, hanno preferito tenere monitorato in Ospedale.

Guardando l'andamento dei numeri dal 21 marzo ad oggi i dati sono confortanti: ieri i ricoverati erano 48, oggi sono 42. Allo stesso modo confortanti le 5 dimissioni che portano a 83 i dimessi. Le quarantene totali gestite sono state 1064, 476 attive. I tamponi in attesa sono 16.

Ieri 33 dei 52 tamponi refertati sono risultati negativi, a significare che sono diversi i pazienti in via di guarigione, nei quali magari è stato eseguito il primo tampone.

L'andamento sta mostrando dei segni positivi: per 4 osservazioni di fila un trend in calo, assieme alla diminuzione delle degenze e ai dati che arrivano da chi è in prima linea potrebbero rappresentare l'inizio della discesa. Questo ci aiuta a capire che stiamo facendo le cose giuste, ma è necessario ricordarsi che anche la discesa è dura: bisogna mantenere sistemi di controllo e di attenzione.

Noi siamo strettamente in contatto con Oms ha puntualizzato Rinaldi rispondendo ad una domanda. Quello che fa piacere è che nei primi momenti i nostri numeri avevano destato una preoccupazione e qualcuno pensava che la situazione qua si facesse drammatica, poi quando abbiamo iniziato a raccontare come abbiamo riconvertito l'ospedale, quanti pazienti seguiamo a domicilio, quali erano le modalità di trattamento e la partecipazione ai protocolli di studio, la situazione a San Marino si è trasformata da drammatica a complessa, ma sotto controllo. L'Oms ci sta seguendo molto: dopo l'affaire Svizzera siamo stati contattati per sapere se avessimo esigenze da seguire e sono interessati anche alle nostre capacità diagnostiche.

Presente alla conferenza stampa anche la dottoressa Stefanelli che ha parlato della situazione alla'interno dell'ospedale. In tanti ci chiedono come stanno i nostri operatori sanitari date le immagini che arrivano in tv e in erte dagli ospedali italiani. Posso dire che il morale è alto, soprattutto perchè si iniziano a vedere segnali incoraggianti. L'aver fin da subito creato sistemi per mettere in sicurezza l'ospedale ha anche permesso di avere un basso numero di sanitari infettati.

