Coronavirus: a San Marino 21 casi positivi di cui 6 nuovi

Nuovo aggiornamento da parte del Gruppo per le emergenze sanitarie di San Marino. Sono 21 i casi positivi, di cui 6 nuovi. 15 le persone (4 donne e 11 uomini) ricoverate all'Ospedale di Stato: 3 si trovano nel reparto di Terapia intensiva, 12 in degenza protetta, ossia nella “seconda ala” del nosocomio. 6 quelle a domicilio. Salgono a 116 le quarantene domiciliari, mentre sono 15 quelle terminate. Finora sono stati 22 i tamponi risultati positivi (compreso quello del paziente deceduto), 24 i negativi. I tamponi, ha sottolineato Gabriele Rinaldi, direttore dell'Authority sanitaria, vengono spediti due volte al giorno al laboratorio di Pievesestina, in provincia di Forlì-Cesena. I risultati arrivano a scaglioni. “Ancora non ci sono vaccini”, ha dichiarato Rinaldi.

Nel video l'intervista a Gabriele Rinaldi, direttore dell'Authority sanitaria