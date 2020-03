AGGIORNAMENTO Coronavirus: a San Marino 21 casi positivi di cui 6 nuovi

Sul Titano si è nel pieno della gestione dell'emergenza Coronavirus. E dal Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie arriva l'ultimo aggiornamento sui numeri del fenomeno. Sono sei i nuovi casi positivi che portano il totale dei contagiati a 21. Rispetto a ieri, crescono di tre unità i ricoveri: attualmente sono 15 i pazienti all'ospedale di Stato. Tre di loro sono in terapia intensiva e presentano una “sintomatologia severa”. Dodici si trovano nell'ala ospedaliera predisposta. Sei, invece, sono a casa, con sintomi “lievi”.

Parallelamente, cresce anche il numero delle quarantene domiciliari: ne sono 116. Per 15 persone, però, il periodo di 'isolamento' è terminato. San Marino sta gestendo all'interno del territorio la cura dei pazienti, ma il contatto con le istituzioni fuori confine è sempre attivo.

46 i tamponi effettuati. Al momento, non si è in attesa di nuovi risultati. E' ancora presto per stabilire quando si avrà un picco sammarinese, è stato spiegato. In merito alle cure somministrate ai pazienti, Rinaldi ha assicurato che tutti i farmaci necessari vengono richiesti e utilizzati, senza limitazioni di spesa o altro. E ha ringraziato il personale sanitario per il lavoro che sta svolgendo. Poi una serie di raccomandazioni per la popolazione, con un'attenzione particolare rivolta agli anziani.

Nel servizio, l'intervista a Gabriele Rinaldi, direttore dell'Authority sanitaria





I più letti della settimana: