CORONAVIRUS Coronavirus a San Marino: 25 guariti e un ricoverato in meno. 21 i nuovi positivi

L'Iss comunica i dati relativi all'epidemia da Covid-19 sul Titano: 21 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore su 238 tamponi refertati. La percentuale fra nuovi positivi e tamponi è dunque dell'8,82 per cento. Diminuiscono i ricoverati presso l'Ospedale di Stato che passano da 13 a 12 (6 si trovano nel reparto Covid e stanze di isolamento in Medicina e 6 in Terapia Intensiva). 25 i guariti per un totale di 270 positivi attivi al momento in Repubblica. Le persone in quarantena domiciliare sono 254, tra cui un operatore sanitario.

