COVID-19 Coronavirus a San Marino: 27 nuovi casi. Crescono di uno anche i ricoveri In Commissione Igiene e Sanità il Segretario di Stato Canti ha annunciato che lunedì verrà aperta un'unità di crisi con Provincia di Rimini, Asl Romagna e Protezione Civile di San Marino ed Emilia Romagna

Sono 27 i nuovi positivi in territorio nelle ultime 24 ore. Un nuovo ricovero in Ospedale che porta il totale dei pazienti covid a 10 di cui 3 in terapia intensiva, 6 nelle stanze di isolamento e un minore in pediatria. I pazienti seguiti a domicilio salgono a 254. 13 le guarigioni e crescono le quarantene, 253.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

In Commissione Igiene e Sanità il Segretario di Stato Stefano Canti ha sottolineato che “ad oggi i numeri, pur essendo consistenti sono comunque confortanti – spiega – perché la struttura sanitaria sta funzionando al 100%”. Canti ha anticipato inoltre che lunedì verrà aperta un'unità di crisi con Provincia di Rimini, Asl Romagna e Protezione Civile di San Marino ed Emilia Romagna “per fare una valutazione su ulteriori provvedimenti per limitare il contagio”.

Sale comunque l'asticella dell'attenzione a livello politico considerando che almeno tre consiglieri di Rf e uno di Libera sono risultati positivi al virus e ci sarebbero anche altri due casi sospetti in maggioranza, ancora non confermati. Convocato in giornata l'Ufficio di Presidenza per valutare eventuali misure da adottare in termini di accertamenti sanitari, come già avvenuto in occasione della prima ondata del contagio.

Il New York Times, nella sua edizione online, entra intanto nella querelle nata tra i sindaci del circondario e la Repubblica. Nell'articolo richiami alle posizioni del governo sammarinese con il Segretario agli Esteri Beccari: “San Marino non ha la folla delle città italiane e non ci troviamo in una situazione critica”.







I più letti della settimana: