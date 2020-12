Coronavirus a San Marino, 3 i nuovi casi. Raccomandazione dai medici a comportamenti adeguati durante le feste

Nel video l'intervista al dott. Sergio Rabini

La dott.ssa Stefania Stefanelli in apertura della conferenza stampa richiama l'attenzione ai comportamenti adatti da tenere durante il periodo natalizio. Siamo prossimi alle festività natalizie, le più importanti e significative anche dal punto di vista della socialità. Dobbiamo mantenere atteggiamenti responsabili in conformità alle regole che sono state emanate – ha puntualizzato.

Il direttore sanitario Sergio Rabini aggiorna sui dati della giornata. Sono 3 i nuovi casi di positività al Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore su 22 tamponi per un % tamponi positivi del 13,64% Sono 4 invece le persone guarite. Al momento nella Repubblica di San Marino sono 313 le persone positive al Covid-19, delle quali 289 seguite presso il proprio domicilio. L'età media 43 anni.





Per quel che riguarda la situazione del casale La Fiorina 6 ospiti sono nel reparto covid mentre 6 positivi asintomatici sono nella Rsa, due si sono negativizzati quindi sono guariti. L'Iss raccomanda la sobrietà durante le giornate festive e di attenersi scrupolosamente alle norme anti covid nella speranza che il prossimo anno si possa uscire da questa situazione così grave.

Sulla situazione vaccini sul Titano non ci sono ancora novità. Sono in arrivo tre linee di vaccini che arriveranno scaglionati: abbiamo fatto richiesta di vaccinare 25,000 persone e avuto la garanzia di avere questa fornitura - ha precisato Rabini. Non sarà tutto in un blocco.

La dott.ssa Ivonne Zoffoli, direttore dell'Ospedale, aggiorna sulla situazione dell'Ospedale. 19 le persone in isolamento nei reparti dell'Ospedale e 8 in terapia intensiva. Tutte le unità operative sono operanti. Sono periodi di lavoro molto intenso e gli operatori stanno lavorando senza sosta rinunciando a ferie e riposi. La raccomandazione è di avere comportamenti che non determinano l'espandersi dell'epidemia. La scorsa settimana il rapporto positivi/tamponi era sotto il 10%, questa settimana si è alzato e ha superato il 10%.



Dai medici gli auguri di buone feste. Il prossimo aggiornamento sarà il 29 dicembre.

