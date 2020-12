Coronavirus a San Marino: 3 nuovi casi, 2 ricoveri in più

Nell'aggiornamento quotidiano l'Istituto per la Sicurezza Sociale comunica che sono 3 i nuovi casi di positività al Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore. Salgono di due unità, per un totale di 24 le persone ricoverate presso l'Ospedale di Stato. Invariata rispetto a ieri al 50% la saturazione del reparto di Terapia Intensiva. Sono 4 invece le persone guarite. Al momento nella Repubblica di San Marino sono 313 le persone positive al Covid-19, delle quali 289 seguite presso il proprio domicilio.

Prevista per le 12.30 una conferenza stampa dell'ISS con tutti i dettagli. Sarà possibile seguirla in diretta sul sito di San Marino Rtv e sulle pagine Facebook dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e della San Marino RTV.