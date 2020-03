Coronavirus a San Marino: 3 nuovi casi, 26 quelli totali

Nuovo aggiornamento da parte del Gruppo per le emergenze sanitarie di San Marino. È ancora Gabriele Rinaldi, direttore dell'Authority sanitaria, a fare il punto della situazione. Tre i nuovi casi riscontrati che portano a 26 il numero totale di casi positivi. Di questi 19 sono ricoverati all'Ospedale di San Marino; 5, uno in più rispetto a ieri, si trovano nel reparto di Terapia intensiva, 14 nella nuova ala. 7 gli isolamenti a domicilio. 137 le quarantene attive, mentre 66 sono quelle già concluse. 5 i tamponi in attesa di una risposta. “La quarantena è un obbligo, non solo morale”, rimarca Rinaldi. Non sono comunque stati segnalati casi di quarantene non rispettate. Rinaldi ha poi sottolineato che se ci fossero cittadini sammarinesi all'estero che hanno problemi "ce lo facciano sapere".

“L'ospedale va tutelato il più possibile, è il bene più prezioso - ha sottolineato il direttore dell'Authority –, perciò nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori limitazioni all'accesso, come percorsi diversi e redistribuzione delle visite”. Oltre all'Ospedale, “vanno tutelati – ha concluso – anche i pazienti e tutti i professionisti che ci lavorano”.