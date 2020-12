CORONAVIRUS Coronavirus a San Marino: 30 le guarigioni, 15 i positivi dall'ultimo aggiornamento

Coronavirus a San Marino: 30 le guarigioni, 15 i positivi dall'ultimo aggiornamento.

Pubblicati dall'Istituto di Sicurezza Sociale i dati relativi all'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Repubblica. Alla mezzanotte del 12 dicembre sono stati 15 i nuovi postivi a fronte di 93 tamponi effettuati per un rapporto nuovi positivi/tamponi al16.13%. 30 i nuovi guariti.

Stabile a 22 il numero delle persone ricoverate presso l'Ospedale di Stato: 5 si trovano nel reparto di Terapia Intensiva (che registra una saturazione stabile al 42%), mentre sono 17 i ricoverati nel reparto Covid e stanze di isolamento. L'età media dei 290 attualmente positivi è 42 anni.

