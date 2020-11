Rispetto all'ultimo aggiornamento dell'ISS del 29 ottobre sono 36 i nuovi casi di infezione e 9 le guarigioni. 6 le persone ricoverate in ospedale di cui 2 in terapia intensiva, 3 nelle stanze di isolamento in medicina e 1 minore nel reparto di pediatria. L'ISS precisa comunque che due casi, tra cui quello pediatrico, le indicazioni cliniche al ricovero non sono attribuibili all’infezione da coronavirus.