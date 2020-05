CORONAVIRUS Coronavirus a San Marino: 4 guariti, nessun decesso e 11 nuovi positivi

Coronavirus a San Marino: 4 guariti, nessun decesso e 11 nuovi positivi.

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie ha comunicato che nelle ultime 24 ore sul Titano sono state registrate 4 nuove guarigioni, nessun decesso e 11 nuovi positivi su 81 tamponi refertati.

Il Gruppo per l’Emergenza sanitaria ricorda che dal 7 aprile è iniziata l’indagine specifica della ricerca del virus Sars Cov 2 nella rete dei contatti stretti delle persone già positive, anche su individui asintomatici. Risulta quindi da tali ambiti la quasi totalità dei nuovi casi positivi registrati da allora.

I nuovi dati portano dunque a 580 le persone totali risultate positive al Covid-19 dall'inizio dell'emergenza, delle quali 457 al momento in osservazione sanitaria, 82 sono guarite e 41 sono decedute.

Tra le persone positive, 14 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino: 5 in Rianimazione e 9 nelle degenze di isolamento. 443 le persone in isolamento al proprio domicilio. Per quel che riguarda le quarantene sono 648 quelle attive; 54 riguardano i sanitari, 14 le Forze dell’Ordine.



I più letti della settimana: