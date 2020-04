Coronavirus a San Marino: 5 nuovi guariti, 10 positivi su 65 tamponi refertati

Terzo giorno consecutivo senza decessi a San Marino. Un dato positivo che fa il paio con 5 nuovi guariti, che portano a 69 il totale. 10 i nuovi casi riscontrati su 65 tamponi esaminati nella giornata di ieri, sempre, precisa la nota del Gruppo le emergenze sanitarie, fra la rete dei contatti stretti delle persone già positive. Rimangono 14 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 6 in Terapia Intensiva e Semintensiva (uno in più rispetto a ieri) e 8 nelle degenze di isolamento (uno in meno). A domicilio sono seguite 439 persone. Aumentano le quarantene attive: sono 695, rispetto alle 669 della giornata di ieri (58 riguardano personale sanitario, 14 le forze dell’ordine).