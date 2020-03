Coronavirus a San Marino: 7 nuovi casi

Il direttore dell'autority sanitaria fa il punto sul coronavirus a San Marino. 7 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore che portano a 133 i casi in totale.

13 sono i pazienti in terapia intensiva (1 in più di ieri) 49 i ricoverati in degenza non intensiva, 71 in isolamento domiciliare. I guariti sono sempre 4. 7 le persone dimesse ieri per un totale di 46 dimissioni. Da ieri sono stati attivati altri 4 letti in terapia intensiva dei quali uno è appunto già stato occupato.

I tamponi eseguiti in totale sono stati 318: 185 positivi, 123 negativi e 10 sono in attesa di risposta. Le quarantene attive sono 708: 322 quelle relative ai famigliari dei contagiati, 26 nel personale sanitario e 2 delle forze dell'ordine.

Rinaldi ha fornito anche l'età dei pazienti: 1 tra 0-15 anni; 33 nella fascia tra 16 – 50 anni; 42 tra 51- 65 anni; 50 over 65.

Seguire le norme è al momento l'unico strumento che abbiamo per sconfiggere la malattia: stare a casa, rispettare le distanze e le norme igieniche.

San Marino rientra in una sperimentazione multicentrica per farmaci anche nuovi: tutto l'armamentario terapeutico viene usato, seguendo quelle che al momento sono le evidenze migliori e più solide. Il personale sta lavorando ad un rito superiore al solito: un sovraccarico che il personale sta cercando di metabolizzare. Le risorse umane e tecnologiche non sono infinite quindi importate il richiamo a seguite tutte le regole.

Rinaldi replica anche alle affermazioni del Commissario straordinario Venturi che aveva identificato in San Marino come in un problema per la tenuta del sistema di Rimini. “Non credo che un paziente mandato a Rimini a fine febbraio e 300 tamponi inviati al laboratorio possano mandare in crisi il sistema dell'Emilia Romagna”.

Sulla possibilità di eseguire controlli a tappeto Rinaldi ribadisce che si stanno seguendo le indicazioni fornite al momento dall'OMS. Siamo un paese piccolo e dobbiamo appoggiarci all'esperienza di paesi grandi. Oltre 200 mila euro donati all'Iss.