Coronavirus a San Marino: 9 i test positivi, 80 le quarantene

Salgono a 80 le persone in quarantena domiciliare sul Titano: soggetti che hanno contatti stretti o della rete familiare dei pazienti risultati positivi al Coronavirus. Gli aggiornamenti sono stati forniti in mattinata nella conferenza stampa con il segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta. In totale, salgono a nove i casi finora accertati nei quali rientra la persona deceduta nelle scorse ore dopo il ricovero al reparto Malattie infettive di Rimini. Degli otto pazienti colpiti dal virus, quattro si trovano nella nuova area dedicata all'emergenza, all'Ospedale di Stato, e quattro sono a casa. Questi ultimi sono in condizioni stabili, in alcuni casi buone o molto buone.

Nel frattempo, il periodo stabilito per la quarantena è stato ridotto da 20 a 14 giorni, in linea con quanto accade in Italia. Per gli 80 che si trovano a casa è prevista una serie di procedure, dai controlli telefonici alla misurazione della febbre. Accertamenti telefonici vengono effettuati anche dalle forze dell'ordine, per verificare che il domicilio non venga abbandonato.

29 i tamponi effettuati, dei quali 17 negativi e 3 in attesa di conferma. In caso di aumento delle infezioni, i contatti con Rimini o altre strutture sanitarie sono attivi. L'ospedale di riferimento è l'Infermi, ma in conferenza stampa è stato anche fatto riferimento ad altre strutture emiliano-romagnole. L'obiettivo primario, però, come ha spiegato Ciavatta, è quello di attrezzarsi per gestire internamente i pazienti. Diverse le domande dei cittadini in questi giorni di apprensione, specie sul perché non vengano forniti i nomi delle persone affette o di quelle in quarantena. Non viene fatto per motivi di privacy, è stato detto, e per evitare forme di preoccupazione sproporzionate.

Il Segretario ha ribadito che è necessario che tutti i cittadini sammarinese telefonino ai numeri verdi in caso di dubbi di malattia per arginare i contagi e la diffusione del virus nei contesti in cui c'è afflusso di persone.

