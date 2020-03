AGGIORNAMENTO Coronavirus a San Marino: altri due deceduti, 8 contagi in più rispetto a ieri

Coronavirus a San Marino: altri due deceduti, 8 contagi in più rispetto a ieri.

Nuovo aggiornamento dal parte del Gruppo delle emergenze sanitarie. Si registrano altri due deceduti, che salgono quindi a sette dall'inizio del contagio. 98 i pazienti totali: 63 sono ricoverati (sette in più rispetto a ieri), di cui 11 in rianimazione. Rimangono 4 posti letto disponibili in terapia intensiva, più quelli in degenza ordinaria. “Siamo quindi in grado a far fronte a queste esigenze, se il contagio rimane su questi numeri”, afferma il dottor Rinaldi. Sono 230 quarantene terminate, 239 quelle attive (18 riguardano personale sanitario, 4 le forze dell'ordine).

Il Segretario Roberto Ciavatta rimarca la raccomandazione di stare a casa. Neanche le passeggiate sono consentite. Inoltre il Segretario alla Sanità chiede alla cittadinanza di non intasare le linee telefoniche delle forze dell'ordine con le domande. In caso di dubbio, deve valere l'opzione più restrittiva. Il governo sta inoltre lavorando ad un documento esplicativo per rispondere a tutte le domande.

Le sanzioni, ricorda Ciavatta, sono già state elevate a San Marino. Vanno dai 500 ai 2.000 euro per il mancato rispetto delle indicazioni del decreto. Inoltre seguono provvedimenti di carattere penale.

Ci si può infettare anche dopo la malattia? Rinaldi spiega che ancora non lo si può sapere. Si sta ancora cercando di capire, spiega, se e quanto possano durare gli anticorpi dopo il contagio e l'eventuale guarigione.

Il Segretario Ciavatta torna poi sulla mancata chiusura totale delle attività. “Oltre a chi lavora all'Ospedale – afferma - anche chi lavora in fabbrica, nei supermercati e nelle poche attività aperte sta facendo sforzi che servono alla sanità”. L'eventuale chiusura totale per tre settimane comporterebbe allo Stato una perdita di 30 milioni di euro, in un momento in cui i costi sanitari stanno crescendo. “Senza i contributi – sottolinea – non ci sarebbe più risorse da destinare all'Ospedale e alla sanità”. Nel frattempo l'Ospedale - rimarca Ciavatta come nota positiva - si sta specializzando, un'esperienza che domani rimarrà come valore aggiunto.





