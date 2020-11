Coronavirus a San Marino: aumentano i casi, si abbassa l'età dei ricoverati

Sale a 29, due in più rispetto a ieri, il numero dei nuovi positivi a San Marino, che arriva così complessivamente a 271, 1101 i casi dall'inizio dell'epidemia. Aumenta di una unità anche quello dei ricoveri nell'Ospedale di Stato, attualmente 11: 8 nel reparto di isolamento covid, fermo a 3 quello dei ricoverati in terapia intensiva, tutti con più di 70 anni d'età.





La fascia d'età di chi è in reparto supera di poco i 60 anni, media che il nuovo ricoverato, 42 anni, abbassa notevolmente. Il numero dei tamponi, alla mezzanotte di ieri, era 11.802. Tra i positivi al Covid 19 anche il nuovo primario di pediatria Laura Viola, come lei stessa comunica su facebook, sottolineando però che il lavoro continua ad essere svolto dal reparto e dagli ambulatori di pediatria, grazie al lavoro di medici ed infermieri che hanno fatto rete insieme al primario, che si è ironicamente definita in “smart working”. Proprio per mantenere aperti e pienamente operativi i vari servizi ospedalieri, ambulatoriali e del territorio l'Iss è alla ricerca di infermieri ed il comitato esecutivo ha deliberato l'autorizzazione alla stipula di nuovi contratti per 10 infermieri