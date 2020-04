Coronavirus a San Marino: due nuovi decessi, 48 tamponi in attesa

Il gruppo coordinamento emergenze sanitarie aggiorna tramite una nota stampa sulla diffusione del covid-19 a San Marino. Si registrano due nuovi decessi, di 68 e 85 anni, a cui vanno le condoglianze del Gruppo Emergenza e del Congresso di Stato. I morti per coronavirus sul Titano salgono così a 28.

I casi totali, al netto dei due decessi, rimangono invariati rispetto a ieri, 195 in territorio. 50 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 16 in rianimazione (6 femmine e dieci maschi) e 34 in isolamento nelle strutture predisposte. 145 i soggetti in isolamento a domicilio, i guariti rimangono 13.

Altri due pazienti dimessi per le migliorate condizioni cliniche rispetto a ieri, 90 in totale. 456 le quarantene attive sul territorio, di cui 38 sanitari e 7 uomini delle Forze dell'Ordine. 697 le quarantene terminate.

Si attende l’esito di 48 tamponi effettuati tra il 30 e il 31 marzo.



Nel pomeriggio di oggi, i neoeletti Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani si recheranno all’Ospedale di Stato e successivamente al Casale la Fiorina per testimoniare la vicinanza della Reggenza a tutti i Direttori dell’ISS, i medici, gli infermieri, gli operatori sociali, tecnici e di supporto, che stanno dedicando il loro impegno all’emergenza da covid-19.

In occasione del primo aprile e insediamento della Reggenza il Gruppo Coordinamento Emergenze Sanitarie oggi non ha tenuto la quotidiana conferenza stampa, per cui non ci sarà l'edizione straordinaria delle 14 del TG San Marino.

