Coronavirus a San Marino: è emergenza in terapia intensiva

I dati forniti dall'Istituto per Sicurezza Sociale relativi all'andamento dell'epidemia da Coronavirus oggi rilevano 13 nuovi positività su 96 tamponi effettuati per un rapporto tamponi/positivi al 13,54%. In territorio sono in totale 196 casi attivi con un'età media di 47. 13 le persone guarite. Aumenta di una unità il numero delle persone ricoverate presso l'Ospedale di Stato che di attestano dunque a 23. Per tutta la giornata l'attenzione era posta sul reparto di terapia intensiva dove risultavano 12 persone ricoverate (per una saturazione del 100%) 11 quelle presenti nel reparto Covid. In serata la puntualizzazione da parte dell'Iss che un paziente è stato trasferito nel reparto Covid così che risultano 11 le persone ricoverate in terapia intensiva.