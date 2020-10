Coronavirus: a San Marino innalzato il livello di guardia, sospese le visite a Casale La Fiorina e Colore del Grano

La tenda al centro sanitario di Murata

Continua ad aumentare il totale delle persone contagiate in territorio, anche se i nuovi casi sono meno rispetto all'ultimo bollettino. 20 i nuovi positivi, contro i 31 di ieri. Quattro i sammarinesi risultati positivi a seguito di esami svolti fuori confine. Al momento, in Repubblica, sono 140 i residenti colpiti dal virus; 138 si trovano a casa. Due sono i ricoverati in Ospedale, di cui uno per cause non legate al Covid e un altro in dimissione. Due i nuovi guariti.





Sul territorio, spiega l'Iss, la situazione dei contagi passa in “fase 3”, mentre resta bassa in ospedale. L'invito è a chiamare medico o guardia medica se compaiono i sintomi. Da oggi sospese per un mese le visite al Casale La Fiorina e Colore del Grano, così come le attività dei centri diurni.

Si lavora anche per rafforzare il sistema di gestione delle telefonate, dalle prenotazioni delle visite fino al numero per le emergenze. Nel frattempo, al centro sanitario di Murata, volontari della Protezione Civile sono impegnati nel montaggio della tenda messa a disposizione gratuitamente dai colleghi del Molise. Servirà soprattutto per evitare raggruppamenti di pazienti in attesa delle visite.

Nel servizio, l'intervista ad Alessandra Bruschi, direttore generale Iss