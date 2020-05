Coronavirus a San Marino: nelle ultime 24 ore 8 nuovi casi e 8 guariti

Dati San Marino

Il Gruppo Emergenze Sanitarie aggiorna sul coronavirus a San Marino. Si registrano 8 nuovi casi nelle ultime 24 ore a fronte di 83 tamponi effettuati. Nessun nuovo deceduto e si rilevano 8 nuovi guariti. 8 i pazienti covid ricoverati all'Ospedale di San Marino, di cui 4 in Terapia Intensiva e Semintensiva e 4 nelle degenze di Isolamento. 460 i pazienti in isolamento domiciliare. 608 le quarantene attive, di cui 53 relative ai sanitari e 17 alle forze dell'ordine. 623 i pazienti covid seguiti in totale sul Titano.

Da lunedì 4 maggio è iniziata l'attività di screening sui lavoratori. 9 i frontalieri positivi individuati da inizio settimana, non più compresi fra casi sammarinesi perché seguiti dall’Ausl di residenza del lavoratore. L'indagine dell'Istituto Sicurezza Sociale è al momento attiva sulle grandi aziende, mentre dalla prossima settimana verranno definite e rese pubbliche le modalità di accesso e pianificazione per tutte le altre categorie di lavoratori.

