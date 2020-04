Coronavirus a San Marino: nessun caso e nessun decesso nelle ultime 24 ore

Il Gruppo Coordinamento Emergenze Sanitarie aggiorna sull'andamento del contagio da Covid-19 a San Marino. Presenti la Responsabile della Comunicazione-URP Stefania Stefanelli, il Commissario Straordinario per l'emergenza Massimo Arlotti e il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta.

Nella giornata di ieri 0 nuovi positivi su 8 tamponi, nessun deceduto e nessun guarito. Sui positivi 14 sono i ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva e 2 in terapia semintensiva (2 femmine e 2 maschi). 10 quelli che si trovano in degenza di isolamento, 5 femmine e 5 maschi. Si registra anche un nuovo dimesso, che sale così a 126. 419 le persone positive in isolamento a casa, 217 femmine e 202 maschi. 706 le quarantene attive, 60 sui sanitari e 14 sulle forze dell'ordine. 2082 i tamponi effettuati su 1340 persone.

I test sono stati effettuati sui nuclei familiari, seguendo la nuova strategia di screening. "Io credo che il numero dei positivi si ridurrà, -annuncia Arlotti - anche se non li potremo trovare tutti". Una strategia che porterà anche a una riapertura delle mobilità. Sulla riapertura delle imprese, pur chiarendo che la decisione compete al governo, il commissario straordinario ipotizza la possibilità di riaprire parzialmente le imprese con regole rigorose e screening selezionati". È necessaria - spiega - la garanzia rigorosa del rispetto delle norme da parte dei datori di lavoro".

Un commento anche sull'installazione di una seconda tenda in ospedale. "Devo ringraziare - dice - la Protezione Civile per la vicinanza e gli strumenti che ci ha dato". "Abbiamo messo - aggiunge - una seconda tenda perché vogliamo fare il doppio di quanto abbiamo fatto finora in una tenda sola". La tenda permetterà di raddoppiare l'attività di screening e effettuare 20 valutazioni al giorno nell'area dedicata, in modo di agire rapidamente con l'isolamento e nelle misure di prevenzione.

Ciavatta ringrazia Amanda Hung di Hong Kong per due termoscanner che sono stati donati all'Ospedale. I dispositivi sono in grado di rilevare la temperatura contemporaneamente su dieci persone. Il primo è già in funzione nell'area di accoglienza. Sulle misure di Conte Ciavatta chiarisce che anche San Marino lavorerà ad una gradazione di aperture. Dovrà essere garantita - specifica - la tenuta della struttura ospedaliera, necessaria per capire quali reparti riaprire e con che modalità. Parlando di ripartenza all'economia Ciavatta chiarisce che San Marino non può permettersi lo scoppio di nuovi focolai e si continuerà ad adottare una precauzione maggiore rispetto all'Italia. Si studierà una riapertura in linea con quella all'Italia e alle zone limitrofe, condizionata ad una serie di restrizioni. "Un mese fa - ricorda - non saremmo stati in grado di ipotizzare la riapertura e cercare i contagiati nel territorio". "Garanzie - aggiunge- non vi sono e non vi saranno con il virus intorno a noi, ma limiteremo al massimo i rischi sul nostro territorio".

Sulla circolazione fra regioni Ciavatta chiarisce che il governo ha contatti in corso on le province limitrofe, le regioni e il governo italiano. "C'è la necessità di mettersi a un tavolo", anticipa, ma conta che verranno trovate linee comuni come si è fatto in precedenza. Si stanno studiando le riaperture e le nuove misure da adottare in vista del 4 maggio, quando scadranno le misure in vigore a San Marino. Sulle malattie