Coronavirus a San Marino: nessun decesso, 9 guariti e un solo nuovo positivo

Si conferma il trend positivo per San Marino che nemmeno oggi registra decessi legati all'epidemia da Coronavirus. I dati diffusi dal Gruppo coordinamento per le emergenze sanitarie parlano di 9 nuove guarigioni e di un solo caso di positività a fronte di 66 tamponi refertati ieri.

Dall'inizio della infezione ad oggi sono 653 i casi di positività registrati, 414 quelli posti al momento in osservazione sanitaria, 41 i deceduti; e 198 i guariti.

Registrata anche una nuova dimissione dall'Ospedale di Stato dove al momento sono soltanto 3 i ricoverati per Covid-19, uno dei quali in terapia intensiva. 411 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio.

Le quarantene attive sono 538 delle quali 43 riguardano sanitari, 15 le Forze dell’Ordine; 1.474 le quarantene terminate.

Il totale dei tamponi effettuati è di 3.460. Dall’inizio dell’epidemia sono stati 7.293 i test sierologici effettuati presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Stato.

Il Gruppo per l’emergenza sanitaria specifica che da lunedì 4 maggio è iniziato il programma di screening sierologico sui lavoratori, con tampone qualora necessario, che prestano servizio nelle aziende sammarinesi. Da questa indagine sono stati individuati 13 lavoratori frontalieri provenienti dall’Italia e positivi al virus, il cui nominativo è stato prontamente comunicato alla rispettiva Ausl di residenza.