Coronavirus a San Marino: nessun decesso e nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore

Il gruppo coordinamento emergenze per le sanitarie ha inviato l'aggiornamento sulla situazione del contagio sul Titano. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi contagi nè decessi, un solo guarito. 14 le persone ricoverate all’Ospedale di San Marino: 5 in Terapia Intensiva e Semintensiva, 9 nell’area di Isolamento. Sono invece 442 le persone positive in isolamento al proprio domicilio. 637 le quarantene attive, 56 riguardano sanitari e 15 le Forze dell’Ordine.

Il Gruppo per l’Emergenza sanitaria ricorda che dal 7 aprile, con l’esecuzione di test sierologici e dei tamponi analizzati direttamente dal Laboratorio Analisi di San Marino è iniziata l’indagine specifica della ricerca del virus Sars Cov 2 nella rete dei contatti stretti delle persone già positive, anche su individui asintomatici. Risulta quindi da tali ambiti la quasi totalità dei nuovi casi positivi registrati da allora.