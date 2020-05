CORONAVIRUS Coronavirus a San Marino: nessun nuovo caso e 4 guariti Nessun decesso e due le persone dimesse

Coronavirus a San Marino: nessun nuovo caso e 4 guariti.

Nell'aggiornamento quotidiano sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 a San Marino, il gruppo di coordinamento rileva che nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi positivi, nessun decesso mentre sono 4 i nuovi guariti.

I casi COVID-19 registrati complessivamente dall'inizio della infezione ad oggi sono 628. I casi attualmente positivi in osservazione sanitaria sono 457, i deceduti 41 mentre i guariti salgono a 130.

Tra le persone positive, 6 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino, 3 in terapia intensiva e semintensiva e 3 nella degenza di Isolamento. Due persone sono state dimesse ieri dall’Ospedale per migliorate condizioni, portando così a 134 il numero delle dimissioni totali. 451 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio.

Le quarantene attive sono 596: 50 tra i sanitari e 17 tra le Forze dell’Ordine. 1.350 le quarantene terminate.

Il totale dei tamponi effettuati è di 2.974, 18 quelli refertati nella giornata di ieri. Dall’inizio dell’epidemia sono stati 5.705 i test sierologici effettuati presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Stato.

I più letti della settimana: