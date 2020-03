Coronavirus a San Marino, parlano i medici: “Contate su di noi”

È un comunicato accorato quello con cui l'Associazione Medici Ospedalieri e del Territorio si rivolge alla cittadinanza, alla “comunità”, come riporta la nota. “Una situazione nuova e complessa – scrivono – e adesso abbiamo un unico pensiero, e cioè lavorare assieme per farcela”. Un pensiero fisso per una malattia che ha già colpito diversi operatori sanitari. “Nessuno ovviamente ha altro per la testa, se non fare in modo che questo incubo finisca”. E allora “contate su di noi – si legge - perché noi ci siamo, e ci saremo anche domani”. Rivolgendosi alla cittadinanza, i medici chiedono collaborazione: “È davvero molto importante ed assolutamente necessario che ogni singolo cittadino faccia la propria parte in questa battaglia in quanto, ogni singolo comportamento non adeguato, può vanificare tutti gli sforzi messi finora in campo”. Quindi – concludono - “anche oggi indosseremo il camice, i guanti, le mascherine e ci prepareremo alla nostra personale piccola battaglia quotidiana”.