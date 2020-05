Coronavirus a San Marino: prosegue trend positivo, nessun decesso e nessun nuovo caso

Il punto coronavirus a San Marino

Il trend positivo che aveva annunciato di aspettarsi il commissario Massimo Arlotti in questa fase prosegue, e si riflette nei tre 'zero' dell'andamento riferito all'infezione nella giornata di ieri. Nessun nuovo deceduto, ed è questo il 15 giorno consecutivo senza decessi. Nessun nuovo caso positivo sugli 11 tamponi refertati nella giornata di ieri. Non c'è però nessun nuovo guarito. Tre le persone positive 6 sono ricoverate in ospedale a San Marino di cui 2 in terapia intensiva e 4 nella degenza di isolamento. L'aggiornamento delle ultime 24 ore non cambia il quadro complessivo numerico: rimangono a 628 i casi Covid 19 positivi a test molecolare dall'inizio dell'infezione (il conteggio parte dal 27 febbraio)a d oggi. I casi attualmente positivi in osservazione sanitaria sono 457; i deceduti 41 ed i guariti 130. Le quarantene attive sono 596: 51 riguardano i sanitari e 17 le forze dell'ordine.

Dall'inizio dell'epidemia sono stati eseguiti 2.985 tamponi e 5.711 test sierologici. Lo screening per verificare la presenza degli anticorpi contro il coronavirus sui lavoratori prosegue.