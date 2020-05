Coronavirus a San Marino: settimo giorno consecutivo senza decessi, due nuovi casi positivi

Il Gruppo coordinamento emergenze sanitarie aggiorna sul contagio del Covid-19 a San Marino. Si giunge al settimo giorno consecutivo senza decessi, mentre si rilevano due nuovi casi positivi, a fronte di 54 tamponi effettuati, che portano il totale a 455. Di questi sono 14 i ricoverati all'Ospedale di San Marino, di cui 5 in rianimazione, 3 femmine e 2 maschi, e 9 nelle degenze ordinare, 4 femmine e cinque maschi. Si registrano anche tre nuovi guariti, che portano il totale a 86. 441 i pazienti in isolamento domiciliare, 232 femmine e 209 maschi. 634 le quarantene attive in territorio, di cui 59 relative ai sanitari e 15 alle forze dell'ordine.

