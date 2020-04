Coronavirus a San Marino: un decesso nelle ultime 48 ore, 15 i nuovi positivi

Si conta un nuovo decesso a San Marino nelle ultime 48 ore. Sabato è infatti mancato un uomo di 89 anni. I morti dall'inizio dell'emergenza diventano così 36. 15 i nuovi positivi che portano il totale a 282. 43 le persone ricoverate in ospedale (2 in più rispetto sabato), di cui 15 in rianimazione e 28 nell'area di degenza. 239 i pazienti in isolamento. Rimangono 53 i guariti. Nella nota stampa diffusa dal Gruppo coordinamento emergenze sanitarie, crescono di due unità i dimessi per migliorate condizioni cliniche. 525 le quarantene attive (54 riguardano il personale sanitario e 7 le forze dell'ordine).