Coronavirus a San Marino: un nuovo decesso, 22 tamponi in attesa

Il dottor Rinaldi relaziona sugli ultimi aggiornamenti sul Covid-19 a San Marino. Si deve registrare un nuovo decesso: si tratta di un paziente di 74 anni che era ricoverato in terapia intensiva. I decessi totali salgono quindi a 21. Il direttore dell'Authority sanitaria rivolge ai famigliari le condoglianze da parte dell'Iss e del Congresso di Stato. Non ci sono nuovi casi di contagi perché, argomenta Rinaldi, non sono arrivati i risultati dei 22 tamponi spediti. Si attendono inoltre i reagenti per poter iniziare a refertare i tamponi autonomamente, ossia nel laboratorio analisi di San Marino. I numeri sono quindi sovrapponibili a quelli di ieri: 4 i guariti, 67 i ricoverati in ospedale, di cui 12 in rianimazione, 55 nei reparti di degenza, 95 a domicilio. Le dimissioni sono state 5 (60 i totali). 395 le quarantene attive: 25 riguardano il personale sanitario, 5 le forze dell'ordine. Rispetto ai casi totali positivi, il range di distribuzione va dai 15 ai 96 anni d'età, con una media di 62 anni.

Il dottor Rinaldi mostra un grafico con il numero di transazioni della Smac card: il picco è stato raggiunto il 24 febbraio con oltre 18mila transazioni, calate poi fino a 6mila. Segno che, sottolinea Rinaldi, il messaggio di contenere al massimo le uscite è stato raccolto dai sammarinesi. Ma, ammonisce, non bisogna abbassare minimamente la guardia. L'invito è infatti sempre il medesimo, ossia quello di mantenere il più possibile le distanze, lavarsi spesso le mani ed uscire solo per casi di necessità. Perché, argomenta, il periodo di incubazione del virus arriva fino a 14 giorni, quindi i risultati delle azioni compiute oggi, avranno conseguenze fra qualche giorno.

Rispondendo ad una domanda sul personale sanitario, il direttore risponde che “sì, ci sono stati anche casi positivi”. Ma, sottolinea, sono eventi che non hanno determinato l'idea al personale sanitario di doversi sottrarre. Tutto il personale ha infatti dimostrato un forte attaccamento alla professione, una testimonianza etica e la capacità di essere al servizio delle persone. Fatti che “smentiscono fortemente coloro che ci hanno voluto paragonare a dei burocrati”. Quando l'emergenza passerà – conclude Rinaldi – dovremo ricordarci quanto accaduto per ridisegnare “un sistema che dovrà aver recuperato il rispetto delle persone”.