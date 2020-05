CORONAVIRUS Coronavirus a San Marino: un solo nuovo caso nel fine settimana. 4 i guariti

Nuovo aggiornamento da parte del Gruppo di Coordinamento per le emergenze sanitarie che oggi fornisce i dati relati alle giornate di sabato e domenica: un solo nuovo caso nel week end a fronte di 28 tamponi refertati. 4 sono le persone guarite, Per fortuna nessun nuovo decesso. I casi attualmente positivi in osservazione sanitaria sono 354 dei quali solo 2 ricoverati in Ospedale nella degenza di isolamento, gli altri 352 in isolamento al proprio domicilio.

I deceduti sono 42; i guariti 270. I casi COVID-19 registrati complessivamente dall'inizio della infezione ad oggi sono 666. Dall’inizio dell’epidemia, il totale dei tamponi effettuati è di 3.996. 8.726 i test sierologici effettuati presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Stato.



