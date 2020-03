Coronavirus: altri due guariti, aumentano i positivi

Gabriele Rinaldi apre con la notizia positiva, due nuove persone guarite, un uomo e una donna, per un totale di 4. Incremento dei casi positivi: nella giornata di ieri il doppio dei tamponi e metà positivi: 40 tamponi di cui 20 positivi. 56 ricoverati in Ospedale: 10 in terapia intensiva. 46 quelli nelle aree di isolamento. 36 le persone seguite a domicilio.

Le quarantene terminate sono 229; quelle attive sono diventate 221, 38 personale sanitario, 6 forze del'ordine. 198 tamponi 117 positivi 78 negativi 3 in attesa di risposta. I decessi restano fermi a 5. Comunque invita anche in famiglia di evitare i contatti stretti e rispettare le regole sanitarie.

Il comitato etico ha intanto dato via libera a un farmaco che sarà importato questa mattina.

Roberto Ciavatta spiega alcuni passaggi del decreto. Evitare qualsiasi spostamento se non dettato da urgenza per approvvigionamento, motivi di lavoro o sanitari. "Non si può uscire", ribadisce per andare nei parchi o fare passeggiate, anche se da soli. A breve partiranno sanificazioni in luogo aperto.

Annuncia anche la riduzione degli stipendi per chi non potrà andare al lavoro. Al contempo "tagliamo gli stipendi di tutti i segretari di Stato e Magistrati del 30% per fornire macchinari e apparecchiature di Ospedale e strutture territoriali. Superati i 100 mila euro di donazioni nei vari conti correnti attivati a sostegno della sanità sammarinese.

"Mi giungono voci che stanno arrivando comunicazioni ai cellulari su consegne di mascherine -spiega Ciavatta - chi effettua consegne a domicilio dovrà avere apposito badge e autorizzazione delle strutture sanitarie. Occhio alle truffe. Ci sarà una regolamentazione delle consegne a domicilio". "Stessa attenzione anche nel fare donazioni".

Massimo Andrea Ugolini: "vi chiediamo sacrifici da mettere in campo per mettere in sicurezza il Paese".

Teodoro Lonfernini entra negli aspetti più tecnici: abbiamo costruito una nuova Cassa straordinaria integrazione guadagni per le prossime 4 settimane. Il motore del paese deve essere ridotto del 50%. Ridurre la mobilità: nel settore privato lavoratori potranno richiedere le ferie.

Pa aperta solo per servizi essenziali, rinviate tutte le scadenze. Il Segretario Marco Gatti annuncia l'accordo con Abs per dilazionare le scadenze dei mutui, su richiesta dell'interessato.