COVID-19 Coronavirus: Alutitan dona 35.000 mascherine chirurgiche alla Protezione Civile Presenti alla consegna anche i Segretari di Stato Canti e Ciavatta e il Capitano di Castello di Chiesanuova. Nello stabilimento si producono 60 dispositivi di protezione certificati al minuto.

Era da tempo inattivo un immobile dell'Alutitan, a Chiesanuova; poi il ciclone coronavirus, quando fu chiara a tutti l'importanza dei dispositivi di protezione: scarsamente disponibili, tuttavia, nei mesi più critici dell'emergenza. Da qui l'idea di avviare una linea di mascherine. Attualmente, qui, si producono 60 mascherine chirurgiche certificate CE al minuto, 35.000 al giorno: il quantitativo donato oggi alla Protezione Civile; nelle mani del Capo, Fabio Berardi. Per i prossimi mesi – ha dichiarato soddisfatto - strutture operative, Corpi di Polizia e volontari, impiegati dalla Protezione Civile, potranno lavorare in sicurezza. Le altre mascherine saranno destinate alle farmacie e all'Ospedale; dove nei momenti difficili – ricorda Berardi – ne venivano utilizzate anche più di mille al giorno. Presenti, alla consegna, anche il Capitano di Castello Marino Rosti, e i Segretari di Stato Roberto Ciavatta e Stefano Canti, che hanno ringraziato i vertici dell'azienda per il gesto generoso. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); E' stata anche l'occasione per una visita a questa nuova realtà produttiva, dove vengono utilizzati macchinari di ultima generazione e materie prime di qualità. L'Italia è al momento il mercato di riferimento; ma per l'export si guarda anche ad altri Paesi, in tutto il Globo. In ogni caso, grazie anche a questa produzione, si può dire che - nella malaugurata ipotesi di un ritorno del Covid - San Marino sarà autosufficiente nell'approvvigionamento di questi dispositivi.

Nel servizio le interviste a Fiorenzo Rivelli (Amministratore Alutitan) e Roberto Ciavatta (Segretario di Stato Sanità)



I più letti della settimana: