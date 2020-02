UNIRSM Coronavirus: anche San Marino sospende le attività universitarie

Coronavirus: anche San Marino sospende le attività universitarie.

L’Università di San Marino dispone la sospensione di ogni attività didattica (lezioni, laboratori, esami di profitto, sedute di laurea) prevista nella settimana dal 24 al 29 febbraio. Con una comunicazione a docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti, il Rettore Corrado Petrocelli si allinea così alle decisioni già assunte da diversi atenei italiani, in particolare quelli della Regione Emilia-Romagna. Nella nota, Petrocelli fa riferimento anche all'ordinanza del Congresso di Stato “Provvedimenti per Emergenze Sanitarie epidemia da COVID-19”, alle misure di controllo dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità e al parere favorevole del Segretario all'Università Andrea Belluzzi. Una decisione presa per - si legge - "ridurre ogni possibilità di contagio nonché di agevolare docenti e studenti che abbiano difficoltà di spostamento".

I più letti della settimana: