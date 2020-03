Coronavirus: autocertificazione in uso ai Corpi di Polizia sammarinesi per verifiche ai confini e in territorio

Coronavirus: autocertificazione in uso ai Corpi di Polizia sammarinesi per verifiche ai confini e in territorio.

Per giustificare il transito ai confini della Repubblica, o la propria presenza in territorio, è possibile compilare – come in Italia – un'autocertificazione, in uso ai corpi di polizia sammarinesi, e che ha avuto il “via libera” del Governo. Da non confondere tuttavia con quella – già contemplata da un'ordinanza - da presentare al datore di lavoro per l'ingresso in azienda. Il modulo – scaricabile dal nostro sito – può essere fornito “in bianco” dagli agenti; oppure consegnato dall'utente già precompilato – per velocizzare le operazioni -, tranne che nella parte relativa alla data e all'ora. L'autocertificazione viene poi, ogni volta, ritirata dalle Forze dell'Ordine. In alternativa le forze di Polizia sammarinesi – a loro discrezione - possono procedere all'identificazione, tramite l'esibizione di un documento di riconoscimento. Per accelerare le opportune verifiche, comunque, è bene viaggiare con un certificato che attesti la propria posizione lavorativa in un'azienda del territorio.

Scarica il modulo di autocertificazione

File allegati modulo di autocertificazione

