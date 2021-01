Coronavirus: boom di guariti e 15 positivi, già 140 i partecipanti allo studio genetico sul Covid

Nel servizio Massimo Arlotti

Uno dei dati positivi che emerge dall'ultimo bollettino dell'Iss è il boom dei guariti: 65 in una sola giornata. Ma non si può parlare di record: il 14 dicembre, ad esempio, furono 78 e 66 il 16 novembre. Sul fronte invece dei nuovi casi, sono 15 i contagi rilevati in territorio, su 317 tamponi. Torna così a scendere al 4,73% il rapporto tra nuovi contagi e test.





Di fatto stabile la situazione in ospedale, perché i ricoveri sono fermi a 21: 11 nel reparto Covid e 10 in terapia intensiva che rimane all'83% di saturazione. 208 sono i casi “attivi”, con un'età media di 47 anni. E in isolamento a domicilio si trovano 187 persone.

Nel frattempo, prosegue lo studio genetico sul Covid sulla popolazione sammarinese in collaborazione tra Iss e Università di Ferrara. Già circa 140 le adesioni. Finanziato con le donazioni della Sums, durerà due anni e si basa semplicemente su un prelievo di sangue. Ha lo scopo di identificare i fattori genetici, ereditari e non, che possono influenzare l'infezione.





Tra le altre cose, consente di verificare eventuali allergie a farmaci. Non è prevista la somministrazione di medicinali. Obiettivo è arrivare a un campione di 800 individui, tra contagiati e non contagiati. A contattare le persone idonee è l'Iss, ma ci si può anche candidare.

Nel servizio, l'intervista all'infettivologo Massimo Arlotti