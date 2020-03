Coronavirus: Bsm, raccolti 40 mila euro in una settimana

In una sola settimana dall’apertura della raccolta fondi a favore della Protezione Civile, Banca di San Marino, grazie alla generosità dei dipendenti, dei soci e dei suoi correntisti, è riuscita a raccogliere oltre 40.000 euro. Ne da notizia lo stesso istituto di credito che ringrazia, "oltre a tutti coloro che hanno voluto dare il loro prezioso contributo, gli operatori, sanitari e non, che sono ogni giorno in prima linea per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19" .

La raccolta prosegue e, senza recarvi in filiale, potete donare utilizzando i canali online dell’Istituto, ricorda Bsm.



