Coronavirus: c'è anche una buona notizia, donna positiva ha partorito neonato sano Primo caso in Abruzzo, mentre la Cina spera di domare la crisi entro aprile

Coronavirus: c'è anche una buona notizia, donna positiva ha partorito neonato sano.

La Cina spera di poter domare la crisi del coronavirus per fine aprile, mentre i numeri segnano una flessione rispetto ai giorni precedenti. Intanto il bollettino italiano parla di oltre 400 contagiati in 10 regioni d'Italia, con 12 decessi. Regioni che si allargano al primo caso in Abruzzo, si tratta di un turista brianzolo. L'epidemia registra anche una buona notizia: a Piacenza una donna lombarda risultata positiva ha partorito senza problemi e il neonato è negativo.

Cambia il criterio dei test: tamponi solo a chi ha sintomi o è stato a contatto con positivi. Guarita a Roma la coppia cinese, primi casi diagnosticati in Italia. In auto-isolamento il governatore lombardo Fontana, negativo ma con una collaboratrice positiva.

L'Italia è tra i paesi "in difficoltà" ma è ancora presto per decidere restrizioni ai collegamenti: così Donald Trump.

Alla luce della decisione di molti Paesi di adottare misure straordinarie di contenimento, negando o condizionando l’accesso ai viaggiatori provenienti dai luoghi in cui siano stati accertati casi conclamati di infezione, Italia compresa. Federconsumatori ha chiesto misure straordinarie da parte del Ministero del Turismo per consentire la modifica di prenotazione di voli e hotel senza penali.



