Coronavirus: Cassa Edile dona 200mila euro per l'emergenza

Nella piena consapevolezza di dovere essere presente e vicina a tutto il Paese in gravissima difficoltà, la Cassa Edile non ha esitato a rispondere all'appello delle nostre Autorità Istituzionali, donando 200 mila euro per sostenere la lotta al Coronavirus. Pur nei ristretti limiti di un delicato equilibrio delle proprie risorse patrimoniali, ha voluto privilegiare la solidarietà al profitto, attenta solamente al bene comune.