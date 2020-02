Coronavirus. Chiese aperte, con qualche accorgimento

Chiese aperte per il culto e la preghiera, ma è sospeso il precetto festivo. Da Mons. Andrea Turazzi le indicazioni per la corretta gestione dell'emergenza sanitaria anche da parte delle parrocchie. Via l'acqua benedetta dalle acquasantiere, sospeso il segno della pace e la comunione deve essere distribuita soltanto sulla mano. Ai parroci è indicato di sospendere le visite alle famiglie per le benedizioni pasquali; gli incontri del catechismo restano sospesi fino alla riapertura delle scuole, mentre possono riaprire i servizi della Caritas purché non ci sia concentrazione di persone in attesa.