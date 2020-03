Coronavirus: chiusi tutti gli accessi secondari ai confini fra San Marino e Rimini

Nell'ambito delle misure per contrastare e prevenire il coronavirus il Congresso di Stato, su disposizione della Protezione Civile San Marino e in accordo con la Prefettura della Regione Emilia Romagna ed i Sindaci dei Comuni limitrofi Italiani, comunica che da oggi si provvederà alla chiusura di tutti gli accessi secondari al confine di Stato fra San Marino e Rimini. Il provvedimento perdurerà per tutta la durata dell'emergenza.

Rimangono aperti i varchi d'accesso principali al territorio, ovvero:

-Via Tre Settembre, Confine di Stato di Dogana;

-Via Rivo Fontanelle, Confine di Stato di Gualdicciolo;

-Strada Del Marano, Confine di Stato di Faetano;

-Strada Della Serra, Confine di Stato di Cerbaiola;

-Strada Fontescara, Confine di Stato di Chiesanuova.

I varchi e i confini aperti saranno presidiati da Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca, mentre negli altri la chiusura verrà evidenziata con un'apposita segnaletica.



