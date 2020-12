CORONAVIRUS Coronavirus, Ciavatta al TgR: " Chi non si vaccinerà dovrà pagare le spese ospedaliere in caso di contagio" San Marino, date le sue dimensioni, potrebbe essere il primo stato al mondo a raggiungere l'immunità di gregge

Intervenendo al TgR dell'Emilia Romagna nell'edizione di ieri sera, il Segretario Ciavatta ha ipotizzato che chi non si sottoporrà alla vaccinazione per il coronavirus dovrà sostenere le spese sanitarie in caso di contagio. Nell'intervista, incentrata sul piano vaccinale previsto dal Titano, il Segretario alla Sanità puntualizza che le raccomandazioni dell'Oms sono di coprire almeno il 70% della popolazione così da poter godere dell'immunità di gregge: San Marino, date le sue dimensioni, potrebbe essere il primo stato al mondo a raggiungerla.

E alla domanda sul fronte di indecisi e no vax Ciavatta anticipa: “Una delle ipotesi su cui stiamo lavorando è quella di prevedere che chi non si vaccina, nel caso in cui si contagiasse, dovrebbe provvedere personalmente o tramite un'assicurazione a coprire le spese ospedaliere”.

Stando alle tempistiche, l'approvazione EMA per il vaccino della Pfizer dovrebbe arrivare il 29 dicembre, gli altri a seguire. Dal 15 gennaio ci saranno quindi agli approvvigionamenti da parte delle case che potranno iniziare i piani di vaccinazione.



