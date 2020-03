Coronavirus: Circolo Don Elviro e Festa del Castello di Domagnano donano 2.000 euro alla Protezione Civile

Il Circolo Culturale e Ricreativo “Don Elviro” e il Comitato Festa del Castello di Domagnano hanno deciso di supportare le attività messe in campo dalla Protezione Civile a sostegno dell’emergenza Coronavirus in Repubblica con una donazione di 2.000 euro. Il Circolo Don Elviro e il Comitato Festa, si legge in una nota, desiderano ringraziare il personale sanitario impegnato quotidianamente per affrontare questa emergenza insieme al prezioso lavoro svolto dalla Protezione Civile, dalle forze dell’ordine e da tutti i volontari. Espressa anche vicinanza ai sammarinesi che stanno affrontando la malattia.