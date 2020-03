Coronavirus: Colombini Group sostiene #TuttiUniti con una donazione di 50 mila euro

Coronavirus: Colombini Group sostiene #TuttiUniti con una donazione di 50 mila euro.

Colombini Group sostiene con una donazione di 50 mila euro #TuttiUniti, l’iniziativa promossa da Anis, insieme a sindacati, associazioni di categoria e imprese per l’emergenza legata al Coronavirus. #TuttiUniti è una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di macchinari e attrezzature indicati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale e dalla Protezione Civile come indispensabili per la cura dei pazienti affetti da Coronavirus ricoverati all'Ospedale di Stato di San Marino. "Partecipare a questa iniziativa - scrive Colombini - è un’azione di responsabilità verso il territorio e nei confronti degli operatori del settore sanitario che in questo momento sono in prima linea".



I più letti della settimana: