Coronavirus, commissario Arlotti: "Difendere ospedale e attività economiche, personale sanitario è sufficiente"

Obiettivo principale: difendere l'ospedale e le strutture sanitarie e, allo stesso tempo, le attività economiche. Il commissario straordinario per gestire l'emergenza Coronavirus a San Marino, l'infettivologo Massimo Arlotti, fa il punto sull'attività di questi giorni, dopo la recente nomina. E assicura che, ad oggi, il personale è sufficiente a gestire l'emergenza. Allo stesso tempo, parla dell'importanza del lavoro dei volontari che affiancano quanti in questo periodo sono in prima linea. Nell'intervista anche una riflessione in merito alla diffusione inaspettata dei contagi nella penisola italiana rispetto a un mese fa.

Nel video, l'intervista al commissario straordinario Massimo Arlotti

