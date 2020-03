Coronavirus: controlli serrati ai confini del Titano, dopo l'ulteriore stretta decisa da San Marino e Italia

Controlli delle forze dell'ordine

La novità è che le verifiche stanno interessando tutti i mezzi – nessuno escluso – in entrata od uscita dalla Repubblica. Un parziale “lockdown” che proseguirà fino al termine della fase emergenziale, e favorito dalla recente decisione del Congresso di Stato, che – in accordo con la Prefettura della Regione Emilia-Romagna ed i sindaci dei Comuni limitrofi – ha disposto la chiusura degli accessi secondari al Titano. Transitabili unicamente i varchi principali di Dogana, Gualdicciolo, Faetano, Cerbaiola e Chiesanuova: presidiati da Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca, con l'ausilio dei Corpi Militari volontari. Inevitabile qualche rallentamento e disagio, specie per i lavoratori frontalieri; che avrebbero comunque accolto di buon grado qualche minuto d'attesa, consapevoli della gravità della situazione. Veri e propri checkpoint, quelli allestiti dagli agenti; che – muniti di guanti e mascherine - hanno fermato ogni singola vettura, per accertare che lo spostamento fosse consentito. Nel frattempo, dal Governo, è arrivato il via libera al modulo di autocertificazione, già utilizzato – sulla scorta di quanto avviene in Italia - dai 3 Corpi di Polizia sammarinesi. Modulo scaricabile anche dal sito della nostra emittente, e da non confondere con quello da presentare al datore di lavoro. In questo caso occorre dichiarare sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza delle misure contro il covid-19, di non essere sottoposti a quarantena, e così via. Ma soprattutto che lo spostamento è determinato da esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o il rientro nella propria abitazione. L'autocertificazione, che viene ritirata dagli agenti al termine del controllo, può essere consegnata già precompilata, tranne che nella parte relativa alla data, l'ora, e il luogo della verifica. In alternativa le forze di Polizia – a loro discrezione - possono procedere all'identificazione, tramite l'esibizione di un documento di riconoscimento. Per accelerare le verifiche, comunque, è bene viaggiare con un certificato che attesti la propria posizione lavorativa in un'azienda del territorio. Questa mattina – a quanto pare – qualche automobilista non è potuto entrare in Repubblica, poiché privo della necessaria documentazione; e non sarebbero mancate denunce. Trasgredire le norme per il contenimento dell'epidemia, infatti, è bene ricordarlo, ha conseguenze di carattere penale.

Scarica il modulo di autocertificazione