Coronavirus: crescono ancora i nuovi casi con 11.705 contagi

Ancora in aumento i casi di Covid in Italia: sono 11.705 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. I decessi sono stati 69, in aumento rispetto ai 47 di ieri. I tamponi sono stati 146 mila, in calo di circa 20 mila rispetto a ieri. In Lombardia quasi 3000 casi, ricoveri sopra quota 1000, salgono i ricoveri in terapia intensiva. "Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e sono in costante crescita anche i casi positivi. La situazione è critica in Lombardia, ma in particolare a Milano e nella Città metropolitana. - dice Walter Bergamaschi, direttore generale dell'ATS di Milano. Occorre l'aiuto di tutti i cittadini per fermare la corsa del virus".



Sono 526 in più di ieri i positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, dove nelle ultime 24 ore si registrano altri sei morti. Dei nuovi casi, su 9.189 tamponi, 220 sono asintomatici, 148 erano già in isolamento, 232 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 43,5 anni.

Questa la situazione nelle province: Bologna (115), Reggio Emilia (71), Ferrara (63), Modena (59), Piacenza (43), Rimini (37), Parma (22), Ravenna (16). A Imola 40, Forlì 32 e a Cesena 28. I casi attivi sono 9.163 (+514), le persone in isolamento a casa sono 8.657 (+500), circa il 95%. Sono 67 i pazienti in terapia intensiva (+2) e 439 (+12) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. I morti sono a Modena (una donna di 98 anni); quattro a Parma e provincia (tre uomini di 89, 80 e 74 anni e una donna di 91) e uno a Piacenza (uomo di 82 anni). I guariti sono sei in più rispetto a ieri.

Dei 37 nuovi casi in Provincia di Rimini, 19 riguardano maschi mentre 18 femmine; 22 sono asintomatici e 15 con sintomi, la maggior parte già al momento della diagnosi. Nel dettaglio: 12 pazienti sporadici per sintomi; 21 per contatto con casi certi per la maggior parte famigliari; 1 per rientro dall'estero (Ucraina); 2 per test professionali; 1 per test prericovero per altra patologia. E' stata comunicata una guarigione. Sul fronte scolastico, altrettanto risultano casi di positività in una materna di Rimini e in una elementare di Bellaria con tamponi per allievi delle classi e relativo personale scolastico.

Su 63 nuovi positivi in provincia di Ferrara, 55 sono legati a una struttura per anziani: 39 ospiti, tutti in isolamento, e testati per screening, mentre altri 16 contagiati sono operatori dello stesso centro.